L’Amegliese batte il Follo, il Brugnato espugna Ceparana e sale in vetta

La copertina della 6ª giornata del girone E di Prima categoria spetta all’Amegliese Iron Fox che alla Ferrara batte con un netto 3-0 la capolista Follo. Le reti portano la firma di Coda che segna al 22’ su punizione e di Fricia autore di una doppietta al 58’ in contropiede e all’80’ da sottomisura. Della sconfitta dei follesi ne approfitta il Brugnato, terribile matricola e sorpresa del campionato, che vince 1-0 all’Incerti di Ceparana e raggiunge la vetta diventando il nuovo leader solitario del girone. Il gol decisivo per i ragazzi di Valter Lunghi porta la firma di Gavini, di testa su cross di Cidale. Spreca una ghiotta occasione il Marolacquasanta che pareggia 2-2 al Tanca col Riccò Le Rondini e fallisce la possibilità di portarsi in testa alla classifica da solo e si ritrova ad inseguire di un punto i brugnatesi che lo scavalcano. Marolini che devono recitare il mea culpa avendo sprecato un doppio vantaggio al 10’ con Garibotti su assist di Castro e al 25’ con lo stesso Castro smarcato da Parra portandosi sul 2-0. Riccolesi che non demordono e dopo aver accorciato le distanze al 45’ con Tedesco su rigore assegnato a causa di un fallo di mano in area di Chiappini che devia un tiro di Meta, trovano il pareggio al 93’ con il neoentrato Simoni che sfrutta un cross di Alberto Bertonati. C’era grande interesse anche per il derby di Castelnuovo Magra che è stato appannaggio del Colli Ortonovo che si è imposto per 3-2 sulla Castelnovese e la raggiunge al quarto posto in graduatoria. Ortonovesi che si portavano sul 3-0 grazie alle reti al 12’ di Pennucci, al 30’ di Paganini e al 55’ con Musetti. I castelnovesi reagivano nel finale segnando al 75’ grazie ad uno sfortunato autogol di Tioli e al 90’ con Bertini. Vince anche la Bolanese che batte per 2-1 al ‘Bertolotti’ di Bolano il fanalino di coda Casarza Ligure. Sblocca al 28’ Cozzani dopo una bella triangolazione con Dascanio. Il raddoppio al 53’ di Briselli anche in questo caso su assist di Dascanio. All’88’ Righetti con un destro dal limite accorcia.

In anticipo la Santerenzina si è affermata per 1-0 in trasferta a Sestri Levante con il Segesta. Il gol partita al 9’ è di Angeli che permette così al team di Marco Corrado di scavalcare di una lunghezza i sestresi. Infine il campo di Bottagna allagato ha impedito lo svolgimento di Vezzano-Arcola Garibaldina rinviata a data da destinarsi.

P.G.