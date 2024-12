L’amichevole. Oggi pomeriggio test al Franchi con la Zeta Milano

La Robur svolgerà questo pomeriggio allo stadio Franchi (calcio di inizio alle 14,30, ingresso gratuito) un’amichevole con la Zeta Milano, il primo social team calcistico, con capitano l’ex bianconero Jeda. Il Siena, in merito al test che vedrà impegnati Bianchi e compagni, è intervenuto con una nota ufficiale. "Con l’occasione – si legge nel comunicato – il club desidera ringraziare la società rossonera nella persona del suo presidente Antonio Pellegrino, content creator noto come ZW Jackson, e tutto il suo staff per aver reso possibile questo evento destinato a creare una forte sinergia tra il Siena Fc e la Zeta Milano. Inoltre, la società desidera ringraziare Simone Giacomini per il suo importante contributo nella realizzazione di questa amichevole, dimostrando il forte legame che ancora lo lega alla città di Siena". Giacomini detiene ancora il 9 per cento della Robur e ne è presidente onorario.