L’analisi del mister. Mariotti: "Bravi, è lo spirito giusto. In tre gare 5 punti: avanti così»

"Devo fare i complimenti ai ragazzi: nonostante fosse la terza partita in una settimana hanno lottato e hanno cercato fin da ultimo da vincere – l’analisi del tecnico dei lanieri, Marco Mariotti – Questo è lo spirito che voglio vedere. Abbiamo disputato una bella gara, al cospetto di un’ottima squadra". L’aspetto fisico ha sicuramente inciso, in quanto i rossoblù non disputavano una partita da due settimane. "Peccato avessimo solo cinque cambi, perché alcuni ragazzi che sono rimasti in campo fino alla fine erano stremati. Avevo detto ai ragazzi di partire forte e di provare a prendere due gol di vantaggio: nella ripresa era inevitabile un calo fisico. Ma nonostante questo abbiamo combattuto. Mi dispiace per il primo gol subito: abbiamo commesso un errore, ma come ce ne sono in ogni gara. In tre partite - ha concluso Mariotti - abbiamo mandato un bel messaggio, conquistando cinque punti, segnando cinque reti e incassandone due". Insomma, il Prato sembra aver ritrovato fiducia in vista del prosieguo di campionato. E lo si capisce anche dalle parole di Luca Magazzù. "E’ un pareggio importante contro una formazione forte come l’Imolese e che arrivava a questo match più riposata di noi. Il gol? Sono molto contento - il commento del numero 10 biancazzurro - Intesa con Barbuti? Mi ha fatto l’assist e l’ho ringraziato, ma mi trovo bene anche con Moreo. Cura Mariotti? Abbiamo ritrovato energia positiva, speriamo di continuare così".

F. B.