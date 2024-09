L’analisi della vittoria sulla K Sport Montecchio Gallo. Passarini: "Tolentino, prova di personalità»

"Ci siamo lasciati alle spalle la delusione di domenica scorsa facendo una prestazione di personalità". È questo il primo commento dell’allenatore Paolo Passarini (foto) all’indomani del successo ottenuto dal suo Tolentino sull’insidioso campo del K Sport Montecchio Gallo. "Abbiamo disputato un buon primo tempo – spiega l’allenatore cremisi – tenendo bene il campo e giocando come avevamo pensato di impostare la gara. Poi nella ripresa siamo stati più conservativi, ma questo è dipeso anche dall’atteggiamento dell’avversario. Però credo che il Tolentino abbia fatto una buona prova". Dunque, un Passarini soddisfatto e già concentrato sul match di domani in Coppa sul campo del Montegranaro, battuto all’andata 2-0. "Sì, giochiamo alle 15.30... A questo torneo ci teniamo, è un impegno importante. Dobbiamo solo tener conto che affronteremo, per la prima volta in stagione, tre partite in sette giorni e occorre dosare bene le energie, tenendo conto che abbiamo già qualche elemento in infermeria (Cicconetti e Capezzani in primis; ndr)".

Domenica arriverà al "Della Vittoria" l’Osimana, affrontata pure in precampionato nel tradizionale "Memorial Zazzera": sarà un’altra sfida importante. "In queste due prime giornate – spiega Passarini – abbiamo già visto quanto potrà essere livellato il campionato in presenza di formazioni tutte molto competitive. Nessuno avrà modo di dormire sonni tranquilli! Alla fine, ovviamente, i valori tecnici verranno fuori, ma credo che l’ago della bilancia penderà verso chi avrà affrontato la stagione con la rosa più ampia". E il Tolentino? Domanda d’obbligo per il tecnico: "Il gruppo è stato rinnovato molto, ci vogliono ancora partite per vederne i progressi in campo, però i ragazzi hanno sposato appieno il progetto e stanno lavorando con la massima disponibilità. Questo faciliterà, gara dopo gara, la crescita della squadra a livello di rendimento".

