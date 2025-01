L’analisi di Passarini. Il Tolentino torna a correre: "Fondamentali i cambi»

"Vittoria molto importante dopo un paio di settimane complicate, che ci rilancia in maniera decisa. I ragazzi hanno giocato una grande gara e hanno meritato ampiamente il successo". Commenta soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, dopo la roboante vittoria per 5-2 dei cremisi contro il Fabriano Cerreto. "L’approccio alla partita è stato quello giusto, perché dopo dieci minuti eravamo già sopra di dure reti – dice il tecnico cremisi –. Sono stati fondamentali i recuperi di alcuni ragazzi nel reparto avanzato e si è vista la differenza".

Il Tolentino ha sofferto il ritorno degli ospiti nella prima fase del secondo tempo, quando nonostante il vantaggio di un gol e di un uomo ha rischiato in un paio di circostanze. "Venivamo da un paio di gare senza successo che ci hanno tolto qualche certezza – prosegue Passarini – e complice la stanchezza della squadra ci siamo abbassati troppo. Molto positiva però la reazione dopo i cambi, con le reti che hanno chiuso definitivamente la partita".

Gara resa difficile anche dalle condizioni precarie del terreno di gioco, che non hanno agevolato il gioco dei cremisi. "Il campo pesante ci ha penalizzato in alcune fasi della partita – conclude Passarini –, stancando di più i calciatori, motivo per cui sono risultati fondamentali e decisivi i cambi a metà secondo tempo, che ci hanno ridato tanta energia e fisicità per chiudere la partita. Questa vittoria è importante soprattutto a livello mentale per resettare e ripartire per il prosieguo del girone di ritorno".

Marco Natalini