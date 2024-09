L’analisi di passarini. "Tolentino, un errore che abbiamo pagato a caro prezzo»

"Peccato non essere riusciti a fare punti davanti ai nostri tifosi perché volevamo regalare loro una soddisfazione contro una squadra tra le più forti del campionato". Si dice amareggiato Paolo Passarini (foto), allenatore del Tolentino, per la sconfitta casalinga contro l’Osimana. "La squadra – dice – ha giocato una buona partita, peccato per come abbiamo subito il gol risultato decisivo: sul calcio piazzato non siamo stati bravi a chiudere". Tolentino non ha approcciato bene la gara nei primi minuti, pagandolo a caro prezzo con il gol. In crescita poi nella seconda parte del match, con la squadra cremisi che ha provato in tutti i modi a reagire. "Le occasioni create – dice l’allenatore – non sono state capitalizzate come avremmo dovuto, specialmente nel secondo tempo, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco e quantomeno avremmo potuto trovare il pareggio". Partita caratterizzata da diversi duelli in mezzo al campo. "Sapevamo la loro forza sotto questo aspetto - parla Passarini - e ne abbiamo sofferto in alcuni frangenti, tra cui il gol". Per il Tolentino ora c’è subito l’occasione per rifarsi perché è attesa dal ritorno in Coppa Italia con il Montegranaro in programma domani, "non c’è tempo da perdere - carica il tecnico - vogliamo ripartire subito al meglio per tornare a vincere, la squadra è in crescita dal punto di vista fisico ma anche del gioco per cui sono convinto che i risultati arriveranno".

Marco Natalini