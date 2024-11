L’analisi di Troise:: "Risultato giusto, serve più qualità"

E’ una analisi molto schietta quella di Emanuele Troise nel post partita. "E’ un pareggio giusto per quelli che sono stati i contenuti e gli episodi della gara. Per noi è un punto guadagnato per come si era messa l’inerzia. Non era facile rimontare dopo essere andati sotto in quel momento della ripresa". Il tecnico poi ammette che la prestazione non è stata adeguata. "Siamo stati poco qualitativi sulla durata. Dopo un buon avvio abbiamo iniziato a commettere troppi errori. Abbiamo incisivo poco a livello offensivo e sbagliato tanto. Dobbiamo alzare la qualità del nostro gioco. C’è rammarico per non aver vinto, ma dobbiamo guardare avanti. Abbiamo recuperato Montini e chiuso un trittico che non era facile". Sul futuro. "Siamo arrivati ad un punto della stagione dove non dobbiamo perdere di vista il fatto che dobbiamo alzare il livello, ma per farlo dobbiamo essere più decisi, più convinti. I ragazzi si stanno impegnando e non ho nulla da rimproverargli. Il percorso è ancora lungo". In sala stampa si presenta anche Emiliano Pattarello. L’esterno veneto è tornato al gol segnando un rigore pesante dopo che non si era presentato sul dischetto a Carpi. "So di essere un giocatore importante e voglio dare un contributo alla squadra. Questo gol mi serviva in un periodo non troppo brillante sotto il profilo personale. So di poter fare molto di più". Tra le poche note positive della serata il rientro in campo di Montini. "Siamo stati bravi a restare in partita dopo il loro gol - sottolinea il terzino - sapevamo che avevamo di fronte un avversario di qualità nonostante la classifica".