L’analisi. La difesa resta la migliore del raggruppamento

E’ di sicuro il bianconero più in forma del momento, Filippo Boccardi. L’attaccante, messosi alle spalle i problemi fisici che hanno condizionato la prima parte del suo percorso, giornata dopo giornata, impiegato con continuità da mister Magrini, si sta dimostrando un uomo imprescindibile dello scacchiere bianconero, quello che con un’invenzione può trovare la via del gol, cosa che al Siena, in questa stagione, riesce con tanta, tanta fatica.

Boccardi, sabato al Franchi, ha segnato, in 24 presenze, la sua quinta rete stagionale (4 gli assist ai compagni), una in meno di Galligani, il miglior marcatore della Robur fino a questo momento. Il numero 10 senese ha segnato al Lotti di Poggibonsi (1-1), poi sul campo del Follonica Gavorrano (0-1), a Livorno (3-1), a San Giovanni Valdarno (1-2) e, appunto, sabato al Franchi con il Terranuova Traiana (1-1).

In generale, comunque, sono numeri tutt’altro che esaltanti, quelli dell’attacco bianconero: 24 le reti realizzate in totale dalla Robur, con Giannetti a quota 2, Semprini a 1, Di Gianni a 0 e i trequartisti Masini e Candido a 1, Carbè e Ruggiero a 0. Regge però la difesa che continua a essere la migliore del raggruppamento: 21 i gol incassati dalla squadra di Magrini in 27 giornate, nessuna squadra è riuscita a fare meglio.