Lanciotto, esonerato Lampredi. Salta anche la quarta panchina. E a Campi torna in sella Secci

C’è fibrillazione intorno al calcio di Eccellenza con la quarta panchina che salta dopo sette giornate di campionato. Si tratta del Lanciotto Campi che, dopo aver perso il derby contro la Lastrigiana, ha sollevato dall’incarico l’allenatore Andrea Lampredi. Al suo posto è stato ingaggiato Riccardo Secci, un tecnico che l’anno scorso aveva guidato il Lanciotto fino alla 16ma giornata, lasciando il posto a Marco Guidi.

"Ho accettato con entusiasmo di tornare ad allenare questa squadra – le prime parole del tecnico campigiano Secci – che ha dei buoni valori e non merita affatto di stare nei bassifondi della classifica. Con tanto lavoro e cambiando modulo passando al 4-3-3, contro l’Asta domani proveremo ad invertire la rotta".

Anche in casa Fortis ci sono novità. Francesco Vannini sarà il nuovo direttore sportivo. Il presidente Alessandro Bandinelli dopo l’annuncio (come avevamo anticipato nei giorni scorsi) di aver scelto il nuovo allenatore Claudio Morandi che prenderà in carico la squadra da martedì 29 ottobre, ha ufficializzato l’arrivo di Vannini che in passato ha allenato per un breve periodo la Fortis.

E pure all’Antella le novità non mancano. Dopo il terremoto dei giorni scorsi che ha riguardato la risoluzione del contratto fra la società e alcuni giocatori (Lapo Tacconi, Niccolò Mignani, Matteo Picchi, Matteo Merciai, Gianluca Maresca, Luca Grattarola e Sacha Manetti), continua la ricostruzione della nuova rosa per il tecnico Alessandro Francini con l’inserimento di Tommaso Marafioti, (2003), difensore di fascia, ex Grassina, Torino e Poggibonsi, che domani farà parte della rosa per la gara casalinga contro la Colligiana. Nei giorni scorsi erano entrati in rosa anche l’attaccante Stefano Del Sante (1987) ex Chiantigiana e il centrocampista Emiliano Fratini (1997) che vanta esperienza per aver militato anche nel campionato di serie C e D.

Giovanni Puleri