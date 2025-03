Lanciotto, la volata finale. Secci: "Signa è decisiva"

Il pari conquistato dal Lanciotto Campi domenica contro la Rondinella, ha riacceso la speranza dei rossoblù del presidente Novelli. Società, squadra e l’allenatore Riccardo Secci (nella foto), tutti d’accordo nel ribadire che ancora la squadra non è del tutto tagliata fuori dalla lotta salvezza. La prova del nove? Nelle tre gare rimaste tutti dovranno lavorare per affrontarle nella migliore condizione. La prima tappa di questo rush finale assegna la trasferta di Signa, step importante che può condizionare le altre due che rimangono: Fortis in casa e la Baldaccio Bruni in trasferta.

"Per far si che la buona prestazione effettuata contro la Rondinella non resti episodio isolato – spiega l’allenatore del Riccardo Secci – domenica a Signa dobbiamo fare un altro buon risultato. Sono rimaste tre partite: tutti noi vogliamo cercare di mantenere il titolo in categoria".

Allude ad un eventuale forbice dei 10 punti che metterebbe fuori gioco la Sinalunghese?

"La squadra senese dovrà affrontare le ultime tre gare molto difficile: Antella, Colligiana e Scandicci; sfide che non gli consentirebbero di produrre punti per poter risalire dalla penultima posizione. Inoltre, la Fortis domenica dovrà affrontare il Grassina, poi verrà a Campi per lo scontro diretto. Pero, tutto ruota attorno al match di Signa, una sfida che può dare la prima scossa fondamentale per affrontare il nostro prosieguo".

Giovanni Puleri