Langella batte un colpo. Rimini ritrova il suo regista

Christian Langella è pronto a riprendere per mano il Rimini. E con lui torna a infoltire il centrocampo biancorosso anche Mattia Leoncini. Il momento è decisivo e mister Troise tira un sospiro di sollievo. Perché dopo aver fatto i salti mortali ultimamente per mettere insieme il centrocampo, da domani il tecnico campano avrà qualche freccia in più. E la gara con la Virtus Entella, la penultima di campionato, è di quelle nella quale servirà l’aiuto di tutti. Il Rimini ha un compito preciso: tenersi stretto il decimo posto e pronunciare la parola playoff la domenica sera del 28 aprile, quella dei verdetti. Nelle ultime settimane l’infermeria non è stata per niente clemente con i centrocampisti riminesi. Prima Langella, poi Leoncini e Iacoponi e infine Malagrida. I primi due, dopo un paio di settimane tra riabilitazione e lavoro differenziato, negli ultimi giorni sono tornati a correre regolarmente con i compagni. Iacoponi e Malagrida, invece, proprio come Cernigoi, avranno bisogno di qualche altro giorno di tempo per rimettersi in corsa. E almeno gli ultimi due potrebbero essere a disposizione per l’ultimo giro di giostra della regular season in casa del Gubbio. Ma intanto contro i liguri domani Langella dovrebbe tornare a mettersi in cabina di regia in mezzo al campo, cosa che in questa stagione ha sempre fatto. Tanto da essere uno degli irrinunciabili biancorossi con i suoi oltre 2.500 minuti in campo. Solo un guaio muscolare è stato capace di fermarlo. Presumibilmente tornerà a comporre il centrocampo del Rimini dal primo minuto anche Sala. Mentre a giocarsi l’altro posto a disposizione uno tra Megelaitis, Delcarro e Garetto.

Ma ipoteticamente anche più di uno, questo se il tecnico partenopeo fosse ancora in vena di tentare qualcosa di nuovo. Le scelte spetteranno a Troise e, ora, senza nemmeno doversi più preoccupare di tenere il cronometro sempre sott’occhio pensando al minutaggio da concedere agli under. La ritrovata abbondanza in mezzo al campo potrebbe far così rientrare nel suo ruolo naturale, in difesa, Tofanari. Questa mattina nell’ultimo allenamento della settimana verranno messi a punti gli ultimi dettagli. Il Rimini sa di dover puntare ancora una volta sul calore amico del ’Romeo Neri’ per cercare di raggiungere, dopo la salvezza, il secondo obiettivo della stagione. La missione non è impossibile.