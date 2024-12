L’anniversario dalla fondazione. Una giornata speciale per il Galli. La società spegne 75 candeline

La società Alberto Galli vanta 75 anni. Fu fondata domenica 4 settembre 1949. Il nome Galli è a perenne memoria di un giovane calciatore promettente, morto tragicamente in Arno. Domenica 29 dicembre in occasione della chiusura per le premiazioni del Memorial Alfredo Mariotti, ha celebrato i 75 anni. Quel lontano giorno nelle stanze del Cinema Borsi diversi giovani appassionati di atletica leggera (Tempi tecnico-allenatore, il fratello marciatore, Baccani, Ennio, Raspanti, Corsi, Grassi, Lelli, Albizzini) decisero di costituire una società polisportiva, coinvolgendo anche il Tennis Tavolo Valdarno (Mariotti, Nannoni, Bucci). Voglia di fare sport, impegno e serietà, arrivarono presto le prime vittorie a livello nazionale. Intanto l’ambiente dell’oratorio don Bosco divenne ritrovo eccezionale di giovani. "Si ricorda la straordinaria passioni di Ferdinando Vanni - sottolinea il decennale coach Vincenzo Lorenzini, oggi amministratore del Palagalli- Sergio Parti, Alvaro Bigi, Lorenzo Palmieri, Sergio Amidei e Massimo Corsi, Massimo Meacci, Franco Piccioli. E si diede vita al basket, maschile e femminile, con grandi successi nazionali ed all’estero. Ed arrivarano anche i grandi sponsor". Il comune negli anni 1973-1974 costruì il pallone tensostatico. Ancora Lorenzini: "Nel 1980, con il ricavato della cessione di alcuni grandi cestisti, Masini, Mannella, Bernardoni, fece edificare il grande e moderno Palagalli, 1.440 posti a sedere. Ma il Palagalli oggi è al servizio anche delle scuole, di varie attività sportive, insomma un grande centro sportivo, ricreativo ed educativo dei nostri giovani".

Giorgio Grassi