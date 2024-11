L’anniversario. Filippo Galli per i 40 del Milan club Faenza

Con il Milan in 14 stagioni, consecutive, 324 presenze, Filippo Galli (foto) ha vinto tutto: 5 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali,

4 Supercoppe italiane e tre Supercoppe europee. In totale 17 titoli. È un campione dal cuore rossonero quello che

il Milan Club Faenza ha scelto per celebrare

i 40 anni dalla fondazione avvenuta nel novembre 1984 su impulso di Carlo Sangiorgi, a cui è stato intitolato con la rifondazione del giugno 2022. Filippo Galli sarà ospite oggi, dalle ore 19.30, di un incontro conviviale organizzato per i soci e gli appassionati sportivi nella sede presso il Rione Verde, in via Cavour 37.