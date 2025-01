L’anniversario. I tifosi bianconeri commemorano. Paolo Castellarin

Il suo ricordo non si spegnerà mai: nella notte tra il 1 e il 2 gennaio 2017, un malore improvviso ha strappato via ai suoi affetti, a soli sessanta anni, Paolo Castellarin. Un tifoso della Robur, entusiasta e appassionato, prima socio del Siena Club Fedelissimi, poi passato in Curva, che ha aiutato a crescere generazioni di sostenitori. E che, quando se ne è andato, ha lasciato un grande vuoto nell’universo bianconero. Come ogni anno, la Lorenzo Guasparri ha organizzato una commemorazione per Paolo, nell’anniversario della scomparsa, proprio alla ‘sua’ maniera: i circa cinquanta tifosi presenti, tra Fedelissimi e ultras, riunitosi alla statua di Santa Caterina, hanno acceso delle torce, intonato canti in sua memoria e, sulle mura di Fortezza, appeso, tra quelli dei gruppi organizzati, lo striscione: ‘Paolo amico vero. Mai tramonta il pensiero’.