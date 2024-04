L’anniversario. Il baseball in città festeggia 45 anni di storia

Quarantacinque anni: il 17 aprile 1979 sbarcava, ufficialmente, il baseball a Siena. Il Centro Olimpia Libertas, con la collaborazione del Comitato regionale toscano della Federbaseball, del Coni di Siena e dell’allora Provveditorato agli Studi aveva organizzato, alla Saffi, un corso di avviamento al baseball per gli alunni delle scuole elementari. Il corso, nato grazie all’entusiasmo della ‘mamma’ del batti e corri senese, Margherita Fontani, insegnante della scuola elementare Saffi, si svolse sotto la direzione tecnica del professor Saverio Pegoraro, tecnico federale di baseball. Proprio nel 1979, il 25 aprile, il Rastrello ospitò la fase regionale dei Giochi della Gioventù.

"All’iniziativa aderirono quasi tutti i maschi della mia terza e alcuni alunni di altre classi – ha raccontato Margherita Fontani nel libro ‘Bambini… tutti in classe’ –. Io assistevo alle lezioni teoriche in palestra per capire il meccanismo del gioco e un pomeriggio a settimana facevamo esperienza con guanti e mazze… Durante il corso il numero degli alunni iscritti aumentò e anche le femmine decisero di partecipare al gioco… Finì l’anno scolastico e in quarta il baseball aveva ormai conquistato tutti, alunni e molti genitori".