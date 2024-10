L’annuncio in serata. Antonioli, fine di un amore. Ora Bonazzoli è il favorito

Da ieri sera – l’annuncio è arrivato poco dopo le 20.30 – Mauro Antonioli non è più l’allenatore del Ravenna. Si conclude così, dopo una manciata di giornate, l’avventura del mister ex Forlì sulla panchina dei giallorossi. Fatali anche i ko con Prato, Pistoiese e Sasso Marconi. Tra i nomi dei possibili sostituti – già oggi è attesa l’ufficializzazione della nuova guida tecnica – ci sarebbe Emiliano Bonazzoli, ex attaccante di Cesena, Brescia e Sampdoria, tra le altre, già avvistato in tribuna durante Imolese-Ravenna. Questa è una pista che la società sta seguendo.

Antonioli aveva già allenato il Ravenna in passato, nel 2016-2017, vincendo il campionato di serie D con la famosa rimonta ai danni dell’Imolese e l’anno successivo, raggiungendo una brillante salvezza nel primo campionato di serie C della gestione Brunelli. "La squadra è stata costruita per i primi posti e dobbiamo ricordarcelo, il campionato è ancora lungo, ma ce la possiamo fare", ha detto ieri in conferenza stampa, rammaricandosi poi per la mancanza di freddezza degli attaccanti. Parole che dovrà tenere a mente il futuro mister.