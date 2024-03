L’anticipo del sabato. La Real Calepina sorprende l’Arconatese. Decisivo il gol di Ruffini nella ripresa

Un gol del bergamasco Ruffini al 20’ della ripresa decide l’anticipo tra Arconatese e Real Calepina. La compagine milanese perde così la ghiotta occasione di gustare il primato solitario seppur per una notte, mentre la compagine orobica conquista, proprio in una delle partite più temute, tre punti preziosi che rilanciano la voglia di salvezza diretta della formazione di mister Capelli. Sin dai primi minuti di un incontro sempre molto intenso i padroni di casa cercano di far valere le loro qualità, ma la squadra di Grumello del Monte ribatte caparbiamente colpo su colpo e il primo tempo si chiude sul nulla di fatto. Nella ripresa i locali partono bene, ma dopo 20’ vengono trafitti dalla rete di Ruffini, che la Real Calepina con grande determinazione è brava a trasformare nel guizzo vincente. L.M.