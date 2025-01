L’anticipo di eccellenza. La Correggese si prende un punto a Viano. I locali reclamano due rigori non concessi

VIANESE 0 CORREGGESE 0

VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro, Bernabei, Mammi, Contipelli, Vaccari, Bandaogo, Bertetti (35’ st Carrer), Malivojevic, Falanelli (35’ st Rizzuto). A disposizione: Malpeli, Tosi, Spigoni, Mininno, Caselli, Sighinolfi, Pezzani. Allenatore: Umberto Sarnelli.

CORREGGESE: Piccinardi, Ghizzardi, Boilini (35’ st Caselli), Galli, Benedetti, Carini, Bassoli (23’ st Vernia), Errichiello, Antenucci, Casini (41’ st Covili), Leonardi. A disposizione: Cipriani, Truzzi, Pipoli, Cappelluzzo, Calì. Ferrari. Allenatore: Ivano Rossi.

Arbitro: Galligani di Pistoia (Di Meo – Guizzardi).

Note: ammoniti Mammi, Silvestro (V), Galli (C). Spettatori 400 circa. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

Bella partita tra Vianese e Correggese, con i locali che ai punti avrebbero meritato di vincere. La Correggese ha giocato bene a livello difensivo, con Piccinardi, autore di tre parate decisive. Per il suo collega Della Corte, invece, un solo intervento (splendido) nel primo tempo.

Alla Vianese non è piaciuta la direzione dell’arbitro, reo di non aver concesso due rigori: uno su trattenuta di Vaccari, l’altro per un fallo sul neoentrato Rizzuto, proprio negli ultimi istanti della partita.