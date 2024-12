L’anticipo di Promozione. La Centese lotta fino all’ultimo, ma il derby è della Comacchiese

comacchiese

2

centese

1

Una Comacchiese bella e sprecona torna al successo. Seconda sconfitta consecutiva per la Centese e ritorno ai tre punti per i padroni di casa, che scacciano i fantasmi dopo due sconfitte di fila e restano ai piani alti della classifica.

La formazione biancoceleste non ha mai mollato, ha lottato fino alla fine; la rimonta miracolosa sfuma allo scadere: al 94’Bonacorsi si vede negare il gol dal portiere con una parata straordinaria. Ma sarebbe stata una punizione esagerata per la Comacchiese, che ha avuto in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute.

La prima opportunità capita però sui piedi di Pirreca, che si vede respingere il tiro da Campi, che si ripete sulla ribattuta. Al 22’ Marongiu, un ex, sfrutta un’indecisione di Alberghini e lo supera con un pallonetto beffardo.

Alla mezz’ora Tavolieri, in fuga solitaria, potrebbe raddoppiare, solo davanti al portiere non sfrutta l’occasione. Il secondo tempo è sulla falsariga del primo, con i padroni di casa padroni del campo.

Subito in avvio la Comacchiese raddoppia, il gol (al 2’ della ripresa) porta la firma di Gherlinzoni, che sfrutta una corta respinta di Alberghini su tiro di Noschese.

E’ il gol che indirizza il derby e sblocca "Gherli", che era a secco da tre giornate.

Da qui in avanti comincia la fiera del gol mancato. Dapprima è Marongiu, che scheggia la traversa al 20’ con un tiro dal limite.

Dopo 5’ è Fergnani, uno specialista dei tiri dalla distanza, a centrare la traversa con un tiro dal limite dell’area. Alla mezz’ora è Centonze, in fuga solitaria, a unirsi agli spreconi, salta in dribbling anche il portiere, ma a porta vuota calcia fuori. Fa centro alla prima opportunità invece la Centese, che accorcia con Pirreca al 36’, che se ne va in slalom, entra in area, tiro angolato che sbatte sul palo, carambola sulla schiena di Campi ed entra in rete.

Sull’onda emotiva la Centese tenta la rimonta insperata. Al 94’ i biancocelesti sfiorano il pareggio con Bonaccorsi, Campi salva il risultato, una parata che vale tre punti, mentre la Centese rimpiange l’episodio sfortunato.

Franco Vanini