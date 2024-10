L’anticipo di Promozione. L’Atletico Maremma batte 2-1 il Massa Valpiana e balza momentaneamente in testa alla classifica L'Atletico Maremma vince 2-1 contro il Massa Valpiana in Promozione. Presicci e Coli segnano per i vincitori, Tognetti per i perdenti.