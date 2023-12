L’anticipo. Sinalunghese, sfida alla Baldaccio Bruni. Carica Pezzatini

Torna in campo oggi alle 14,30 la Sinalunghese che al ‘Carlo Angeletti’ attende la Baldaccio Bruni per la sfida valida per l’ultima giornata del girone di andata di Eccellenza Toscana girone B. "La Baldaccio Bruni, che non scopro certo io, è quanto di peggio ci potesse toccare in un periodo nero che stiamo vivendo". Così il tecnico rossoblù Pezzatini alla vigilia della sfida di oggi. "Purtroppo dopo sette risultati utili, cinque vittorie e due pareggi, che ci avevano riportato nella parte nobile della classifica, le ultime due sconfitte con otto gol subiti ci hanno riportato in una parte pericolosa della graduatoria. Ma questo campionato è così, molto equilibrato dove spesso, gli errori individuali, ti complicano o compromettono partite equilibrate". Infine Pezzatini, che oggi potrebbe affidarsi a Chiti e Fiaschi, gli ultimi arrivati, già dal primo minuto, conclude parlando dell’avversario. Il team di Anghiari è infatti storicamente un osso duro per tutti. "La Baldaccio è squadra tosta con grandissime individualità in mediana e in attacco. Ben costruita e ben allenata, spero di vedere una partita da parte della mia squadra che sia quantomeno orgogliosa e di riscatto rispetto alle recenti prestazioni".