L’appello di Fiorini: "Provarci fino all’ultimo"

Con la rifinitura in programma stamani al "Palazzoli" i biancorossi di mister Malotti concludono la preparazione settimanale in vista della trasferta di domani in casa della capolista Pianese. I padroni di casa (58 punti) intendono consolidare il primato mentre il Grosseto è alla ricerca del "colpaccio": una vittoria del Grifone potrebbe riaprire i giochi. Per quanto riguarda la situazione degli infortunati non faranno parte della partita Bensaja, Prati e Bruni che non hanno ancora recuperato mentre Davì dovrebbe essere tra i convocati. Una partita, dunque, ricca di significati quella tra Grifone e Pianese. "Al di là della classifica attuale – sottolinea il presidente Antonio Fiorini (nella foto) – la maglia del Grifone va sempre onorata. Inoltre c’è da raggiungere un altro obiettivo che è quello della migliore posizione nei playoff. Non vogliamo lasciare nulla di intentato anche perché solo la matematica è una condanna definitiva". A dirigere il match (inizio alle 15) è stato designato l’arbitro Antonio Liotta di Castellammare di Stabia con gli assistenti Angelo Spoletini di Rieti e Pietro Anile di Acireale. Non è prevista la prevendita dei biglietti per assistere alla partita: i biglietti per il Settore Ospiti, infatti, saranno in vendita domani al botteghino dello stadio amiatino che si trova in piazza Spartaco Lavagnini lato "Bar Stadio". La società Pianese ha previsto un tagliando unico al prezzo di 15 euro; ingresso gratuito fino a dodici anni. La biglietteria aprirà alle 13,45.