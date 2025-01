L’appuntamento. Serata speciale dedicata al Guaspa e a Paolante

‘Una serata con Guaspa e Paolante’, l’appuntamento che la Curva della Robur organizza ogni anno in memoria di Lorenzo Guasparri, a cui proprio la stessa Curva è intitolata, e Paolo Castellarin, i due appassionati sostenitori bianconeri scomparsi prematuramente, rispettivamente nel febbraio 2011 e nel gennaio 207, e mai dimenticati. L’evento (cena e dopo cena) si svolgerà sabato 8 febbraio nei locali del circolo La Tuberosa, nel vicolo di Vallepiatta, 10, come da tradizione. Durante la serata si svolgerà una lotteria ed è anche prevista una sorpresa finale. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi ai responsabili dei vari gruppi. Paolo Castellarin è stato ricordato anche nel giorno dell’anniversario della scomparsa con una ‘torciata’ in fortezza, a cui hanno preso parte una cinquantina di tifosi, tra ultras e Fedelissimi e acui ha partecipato, come sempre, anche la vedova Caterina.