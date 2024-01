L’appuntamento. Tutto pronto per la Viareggio Cup. In vetrina i più forti baby talenti

Si svolgerà martedì 23 gennaio alle 11 nella sala di rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio dei gironi della 74ª Viareggio Cup (12-26 febbraio) e della 5ª Viareggio Women’s Cup (13-20 febbraio).

Al torneo maschile prenderanno parte anche il Sassuolo (vincitore delle ultime due edizioni), gli ucraini del Rukh (presenti per il secondo anno consecutivo) e gli australiani del Melbourne City, guidati in panchina da Alessandro Diamanti, che aveva disputato la Coppa Carnevale da giocatore nel 2003 con la Florentia Viola.

Non solo: certa la presenza anche del Torino (finalista lo scorso anno), della Rappresentativa Serie D (per questo motivo lo stop del campionato previsto il 17 marzo 2024 viene anticipato all’11 febbraio 2024; le giornate dalla 23ª alla 27ª slitteranno dunque di una settimana collocandosi rispettivamente al 18 e 25 febbraio e al 3, 10 e 17 marzo; a partire dal 24 marzo 2024 il calendario rimarrà invariato rispetto a quello già pubblicato a inizio stagione), degli ungheresi dell’Honvéd Budapest e dei turchi del Galatasaray. Come è noto il Torneo è riservato alle formazioni under 18. Particolare curioso: le Nazionali maggiori di Turchia e Ungheria sono allenate da tecnici italiani, Vincenzo Montella e Marco Rossi, che nella loro storia sportiva hanno un legame significativo con la Coppa Carnevale. Nel 2011, Montella si è aggiudicato con la Roma la Viareggio Junior Cup, competizione riservata agli under 15. Pochi giorni dopo quel successo sarebbe stato promosso alla guida della prima squadra giallorossa. Marco Rossi è stato invece uno dei protagonisti, da capitano, del trionfo del Torino allenato da Sergio Vatta nell’edizione del 1984.

Tornando alla prossima edizione ci saranno anche numerosi rappresentanti del calcio africano, sempre più attratto dalla Viareggio Cup: presenti infatti Centre National de Formation de Football (Congo), Ojodu City e Mavlon (Nigeria), Berekum Freedom Fighters e Bantama (Ghana), oltre all’Alex Transfiguration, finalista nel 2022 (grande rivelazione dell’edizione scorsa: persero ai rigori col Sassuolo, mettendo in luce diversi talenti),. Tra le straniere, iscritti anche i brasiliani dell’Ibrachina, gli spagnoli dello Jóvenes Promesas e due formazioni americane: Westchester United e United Youth Soccer Stars.

Dal 1949 ad oggi, la Viareggio Cup è stata la passerella di molti giocatori che si sono poi imposti a livello mondiale: da Totti a Pirlo, passando per Scirea e Baggio, fino ad arrivare agli stranieri Lahm e Schweinsteiger. Tuttavia, c’è una categoria di giovani che in passato si sono messi in mostra proprio all’ex Coppa Carnevale. Fra questi anche Forse non tutti lo sanno, ma Ciro Immobe, miglior marcatore di sempre della Viareggio Cup. L’attuale attaccante della Lazio ha partecipato al torneo in due occasioni con gli Under 18 della Juventus siglando 14 reti in 13 partite, dieci dei quali nella sola edizione 2010: altro record.