L’arbitro di serie A sul Titano. Fischietti sammarinesi a scuola da Antonio Rapuano

A scuola da Antonio Rapuano. Prima l’allenamento sul campo, poi l’arbitro della sezione di Rimini che fischia sui campi di serie A, è salito in cattedra davanti ai colleghi della Repubblica di San Marino. Tutto questo è andato in scena mercoledì sera sul Titano, in occasione della riunione tecnica fissata al San Marino Stadium. Lì l’associazione sammarinese arbitri ha avuto il piacere di ricevere la visita di Rapuano. Accompagnato dal presidente della Sezione Aia di Rimini Francesco Martinini, il fischietto riccionese ha preso parte al consueto allenamento collettivo, che si è svolto sulla pista di atletica del San Marino Stadium, per poi intrattenere i numerosi presenti con una lezione tecnica di notevole spessore. Sugli schermi le immagini delle partite da lui dirette, Rapuano "si è focalizzato in particolar modo – riferiscono dalla Federcalcio di San Marino – sulla forza mentale necessaria alla gestione della partita e sull’importanza fondamentale del lavoro di squadra tra arbitro, assistenti arbitrali e quarto ufficiale per una direzione efficace. Grazie alla sua chiarezza espositiva ed alla straordinaria disponibilità al confronto, Rapuano ha conquistato la platea, a cui ha lasciato un prezioso legato non solo tecnico, ma anche umano". "Appena qualche settimana fa, San Marino ha salutato il 2023 con due nuovi arbitri internazionali. L’appuntamento dell’Asa, quindi, si è aperto nel segno di due importanti novità. Infatti, il proficuo lavoro sinergico del sistema arbitrale sammarinese – dalla nuova Commissione arbitrale nazionale (Can) ai fondamentali e indispensabili sacrifici di tutti i protagonisti di campo e non –, ha prodotto nuove nomine a livello internazionale. Che, sommate alle cinque conferme, portano ad un totale di sette ufficiali di gara internazionali rappresentanti la Repubblica di San Marino. Andando con ordine, hanno ottenuto conferma e relativo badge della Fifa per il 2024: Gianmarco Ercolani (assistente arbitrale Fifa), Ernesto Cristiano (ass. arbitrale Fifa), Laura Cordani (ass. arbitrale Fifa), Daniele D’adamo (arbitro futsal Fifa) e Raffaele Delvecchio (arbitro beach soccer Fifa). Le novità si innestano a livello di arbitro Fifa e di un ulteriore arbitro futsal Fifa, rispettivamente con Michele Beltrano e Laurentiu Ilie che hanno ricevuto i tanto ambiti badge Fifa da apporre alla divisa.