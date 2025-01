Larcianese e Monsummano non si fanno male

LARCIANESE 0 MONSUMMANO 0

LARCIANESE Cirillo, Porciani, Lo Russo (6’ st Antonelli), Romani (31’ st Mori), Tafi, Vallesi, Iannello (38’ st Marouf), Sarti, Ndiaye (11’ st Tersigni), Ferraro (11’ st Capetta) Ba. A disp. Cannizzaro, Andreozzi, Seghi, Carrara. All. Cerasa

MONSUMMANO Grasso, Marseglia, Robiusto, Gemignani, Agnorelli, Vitiello, (35’ pt Alessiani) Goti, Dal Poggetto. Guarisa, Moncini, Lanzilli. (43’ st Natali). A disp. Bonciolini, Gabadoni, Drca, Sauella, Perillo, Pecchia. All. Scintu

ARBITRO Macca di Pisa

NOTE Al 23’ st espulso Agnorelli

LARCIANO

Finisce in parità a reti bianche l’atteso derby della Valdinievole. Il risultato è arrivato al termine di una gara combattuta, nella quale le due formazioni hanno cercato entrambe di conquistare l’intera posta in palio. Alla mezzora la prima chance di marca Larcianese: su uno spiovente scaturito da una punizione calciata da Sarti, arrivano con un leggero ritardo per la deviazione in rete sia Tafi che Ndiaye. Poco dopo ottimo intervento di Grasso, che para una conclusione ravvicinata di Ferraro. Nel primo minuto di recupero sono però gli ospiti ad avere una clamorosa occasione per passare in vantaggio. L’ex Guarisa, approfittando di un’indecisione in uscita di Cirillo, tenta un pallonetto, con la sfera che colpisce il palo a portiere battuto.

Nella ripresa la Larcianese accentua la pressione offensiva alla ricerca del gol del vantaggio. Al 5’ un colpo di testa di Ba, devia la palla di poco al lato del palo. Al 18’ un destro di Romani indirizza la palla di poco alto sopra la traversa. Al 23’ il Monsummano rimane in dieci per l’espulsione di Agnorelli, per doppio giallo. Al quarto minuto di recupero, la Larcianese sfiora il gol vittoria, ma la conclusione di sinistro, calciata da Ba esce a lato di pochissimo.

Massimo Mancini