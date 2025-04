Larcianese pronta per la semifinale playoff contro Lunigiana Pontremolese

Domenica 27 aprile la Larcianese giocherà la semifinale dei playoff contro la Lunigiana Pontremolese. L’altra semifinale prevede lo scontro tra Pietrasanta e Forte dei Marmi. Per accedere al turno successivo la squadra viola ha l’obbligo di vincere. Infatti, se alla fine dei tempi supplementari il risultato sarà in parità, passerà la Pontremolese, in virtù della regola che avvantaggia la squadra migliore classificata.

Nelle ultime quattro stagioni la Larcianese ha centrato per ben tre volte l’obiettivo dei playoff e nell’ultima annata lo ha sfiorato pe un punto. Questa continuità di risultati testimonia quanto lavora bene la società viola, in completa simbiosi con il proprio allenatore Maurizio Cerasa, sicuramente uno dei principali protagonisti di questo positivo momento storico della Larcianese. "Sono pienamente soddisfatto – afferma il tecnico viola Maurizie Cerasa – del risultato conseguito, nonostante i numerosi infortuni capitati ai giocatori e diverse squalifiche subite. Raggiungere i playoff in un campionato così difficile, dove c’erano numerose squadre forti ed attrezzate, è motivo di orgoglio. È la conferma che stiamo lavorando bene".

Cerasa sottolinea l’ottimo rapporto con la dirigenza "in particolare con il presidente Alessandro Dami. Mi sento un privilegiato perché ho la piena autonomia nel lavoro che svolgo e percepisco fortemente la fiducia che la società ha nei miei confronti. Lavorare in un ambiente, con queste condizioni, favorisce sicuramente il lavoro e quindi anche risultati sportivi che ne derivano. È stata una stagione ricca di soddisfazioni. Abbiamo conquistato ottimi risultati contro le formazioni più quotate del campionato. Ricordo molto volentieri le vittoria contro la Pontremolese ed il successo ottenuto contro il Real Cerretese, che poi ha vinto il campionato".

Adesso la concentrazione si sposta all’appuntamento del 27 aprile: "Giocheremo contro la formazione più forte del campionato. Senza i dieci punti di penalizzazione, che ha avuto all’inizio della stagione, la Lunigiana Pontremolese avrebbe vinto il campionato senza problemi. Abbiamo tre settimane di tempo per preparare al meglio la sfida. Cercheremo di affrontarla con lo spirito giusto, consapevoli del grande livello di difficoltà della partita e del fatto che per passare il turno dobbiamo vincere. Ma giocheremo sereni. La squadra non ha nessuno obbligo di vincere. La Larcianese ha già centrato l’obiettivo che si era prefissata all’inizio ella stagione. Pr quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo, allo stato attuale l’unico assente sarà la punta Ndiaye. Purtroppo per infortunio è stato assente per lunghi periodi e questo ci ha penalizzato molto in chiave offensiva, pur avendo trovato dei validi sostituti come Tersigni, autore di ben otto reti".

Massimo Mancini