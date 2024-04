L’Arezzo cerca i gol degli attaccanti. Indiani vuole risposte contro la Torres

di Luca Amorosi

Una vittoria per blindare i playoff. È con questo spirito che l’ prepara la partita di lunedì sera, al Comunale, contro la Torres. L’avversario, secondo in classifica, è di tutto rispetto, ma gli amaranto devono far valere le maggiori motivazioni rispetto ai sardi, ormai quasi certi della seconda piazza visti gli otto punti di distacco dalla Carrarese terza. Più che mai, insomma, Paolo Indiani andrà a caccia dei tre punti e per farlo è ipotizzabile che prosegua con i quattro giocatori offensivi nell’undici titolare. Da loro, il tecnico amaranto confida in un apporto maggiore rispetto alle ultime due gare, dove non sono arrivati gol né prestazioni troppo esaltanti dai vari Guccione, Gaddini, Pattarello e Gucci. Chiedere loro di essere decisivi ogni domenica sarebbe troppo, ma è anche vero che il solo punto raccolto con Juventus Next Gen e Lucchese, nonostante prove complessive non certo negative, si spiega anche con le polveri bagnate dei quattro attaccanti. Contro i bianconeri Gaddini e Gucci fallirono delle occasioni clamorose prima per sbloccare la gara, poi per pervenire a un meritato pareggio.

A Lucca, invece, nessuno dei quattro era particolarmente ispirato: il numero dieci ha provato a tirar fuori qualcosa dal cilindro con i suoi consueti strappi, la punta si è messo come al solito al servizio della squadra, mentre l’aria di casa ha giocato un brutto scherzo al classe 2003, stranamente impreciso a palla ferma e con zero conclusioni verso la porta al triplice fischio. Guccione, perlomeno, ha avuto il merito di battere coi giri giusti il corner per il gol di Risaliti, che insieme a Chiosa e Catanese nelle ultime settimane ha dato il cambio, in fase realizzativa, ai giocatori offensivi. La loro assenza dai tabellini non è di lunga data, sia chiaro, ma gli amaranto evidentemente si affidano in larga parte a loro, visto il sistema di gioco adottato da Indiani, per segnare e portare a casa punti e vittorie: i tre hanno realizzato insieme 30 dei 42 gol del Cavallino. Chi non segna da più tempo è Gaddini, a secco dalla rete del vantaggio contro l’Ancona dello scorso 2 marzo. In quella partita, vinta poi 3-0, segnò anche l’ex Mantova, che poi avrebbe messo il timbro anche sul successivo successo interno contro la Vis Pesaro del 10 marzo. Una settimana dopo, grande protagonista è stato Pattarello, autore di una doppietta nella vittoria sul campo del Pineto.

Gucci, infine, è quello che ha graffiato più di recente: suo il gol del raddoppio contro la Fermana il 24 marzo. Guai a parlare di problema del gol, insomma, ma si tratta semmai di un piccolo campanello d’allarme: nel 4-2-3-1 la loro presenza è indispensabile e le alternative nei ruoli specifici sono ridotte ai minimi termini o obiettivamente di scarsa affidabilità, a patto di non cambiare assetto.

Non è un caso che due giocatori come Pattarello e Gucci siano partiti dal primo minuto nelle ultime nove gare di campionato, giocando sei di queste per novanta minuti. Nello stesso lasso di tempo, anche Guccione e Gaddini non sono stati risparmiati: sette volte titolare il trequartista, sei l’esterno. Legittimo che debbano tirare un po’ il fiato, con la speranza che riprendano presto da dove avevano lasciato già da lunedì e che non arrivino con la lingua in terra per gli eventuali playoff.