L’Arezzo cerca l’intesa per Mawuli e Coccia. Cutolo al lavoro per il rinnovo dei prestiti

di Luca Amorosi

AREZZO

Adesso spazio al mercato. Dopo la presentazione di Emanuele Troise, d’ora in avanti al centro del lavoro quotidiano ci sarà la costruzione della rosa che dovrà affrontare il prossimo campionato di serie C con l’onere e l’onore di migliorare l’ottavo posto conquistato in quello appena concluso. Il lascito della precedente gestione è importante e rassicurante: quasi una ventina di elementi, come sottolineava il direttore Cutolo a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico, sono sotto contratto almeno per un altro anno. Borra e Trombini in porta, Masetti, Montini, Chiosa, Polvani, Risaliti, Lazzarini in difesa, Foglia, Settembrini, Damiani, Bianchi, Catanese a centrocampo e Gaddini, Gucci, Pattarello, Guccione e Sebastiani in attacco. A questi si aggiungono i rientri dai prestiti di Poggesi, Zona e Iori, oltre a diversi giovani di prospettiva che torneranno alla base dopo un’annata in serie D. Numeri alla mano, dunque, l’organico è numericamente quasi al completo dato che la lista dei giocatori utilizzabili nelle gare del prossimo campionato sarà bloccata a 23 elementi, con una serie di eccezioni legate ai giovani del proprio settore giovanile e sotto una certa età. Inoltre, è esplicita volontà della società amaranto di rinforzare la rosa per alzare la cosiddetta asticella, confermata nei fatti anche dall’aver garantito a Cutolo un budget più alto rispetto allo scorso anno. È conseguenza naturale la necessità di intervenire nel mercato in entrata acquistando calciatori funzionali soprattutto in zone di campo ben precise, come l’attacco o gli esterni bassi. Prima ancora, però, di parlare di nomi nuovi, Cutolo vorrebbe riportare in amaranto almeno alcuni di quei prestiti che hanno dato un contributo importante per raggiungere gli obiettivi prefissati ma che faranno presto ritorno alle rispettive società di appartenenza. In particolare, Shaka Mawuli e Lorenzo Coccia tornerebbero a riempire delle caselle attualmente vuote o comunque carenti. Il mediano ghanese classe 1998 è stato un punto fermo o quasi del centrocampo di Indiani, totalizzando 33 presenze e 3 reti, mentre il ventiduenne terzino sinistro, nonostante un infortunio che lo ha tenuto fuori oltre due mesi, si è messo in mostra con 20 partite disputate e un assist. Il prossimo 30 giugno, torneranno rispettivamente al Sudtirol e al Modena, due società di serie B che potrebbero anche dar loro una chance in cadetteria. Per questo la trattativa non sarà facile, ma Cutolo punterà sui buoni rapporti tra le società e, magari, anche sulla volontà dei giocatori di tornare ad Arezzo da protagonisti anziché restare in B col rischio di essere comprimari.

Oltre a loro, anche Francesco Donati e Alessandro Renzi sarebbero ritorni graditi e i buoni rapporti con l’Empoli potrebbero facilitare le operazioni, anche se la società fiorentina potrebbe volerli piazzare in B. Intanto, per il mercato in entrata, si registra la suggestione Tremolada, anche se al momento il suo ritorno in amaranto è fantacalcio. "Al momento non c’è nulla - fanno sapere dal suo entourage - Tremolada ha un altro di contratto con il Modena, un ingaggio importante, e in caso di partenza la priorità sarebbe quella di restare in serie B".