L’arezzo dei baby. Settore giovanile. Contu è ai saluti

Dopo l’addio del direttore generale Paolo Giovannini, manca solo l’ufficialità per un’altra partenza in casa Arezzo.

È quella del coordinatore del settore giovanile Giorgio Contu, che avrebbe già espresso alla società, con cui i rapporti si erano raffreddati da tempo, la volontà di cambiare aria. Un’altra casella, insomma, da riempire adeguatamente per dotare il vivaio, elemento fondamentale per la programmazione di ogni società professionistica, di un’organizzazione solida e valorizzante. Sotto Contu, durante questa stagione, sono arrivate le vittorie del campionato della Under 15 del tecnico Peter Peruzzi e dei Giovanissimi classe 2010 dell’Academy guidati da Paolo Rubetti, che peraltro a fine aprile hanno anche ottenuto un ottimo secondo posto al torneo "Event Trophy" nella riviera romagnola. Per Contu, anche ex calciatore amaranto in serie D, potrebbe arrivare una chiamata dalla vicina Sangiovannese per ricoprire il ruolo di direttore sportivo.