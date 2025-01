L’Arezzo e un mercato per ritrovare il gol. Ongaro in pole, il dilemma Ogunseye

di Andrea LorentiniAREZZOIl 2025 dell’Arezzo è cominciato con un’occasione persa. Perchè è, fuori discussione, che non aver sfruttato un’intero tempo (il secondo) in superiorità numerica contro la Vis Pesaro alimenti rimpianti per quello che poteva essere (quarta vittoria consecutiva) e che non è stato. Un successo contro l’ex Stellone avrebbe tenuto gli amaranto in scia della Torres e catapultati a -3 dal terzo posto. Nel pomeriggio del Comunale è apparso evidente, una volta di più, come la scarsa prolificità in zona gol sia una zavorra che questa squadra si porta dietro ormai da inizio stagione.

Tolto Pattarello quasi in doppia cifra, ma che quattro reti le ha segnate tutte in una partita, gli altri giocatori del fronte offensivo latitano in fase realizzativa. Guccione e Tavernelli, tanto per fare un esempio, sono fermi a quota 3. In questo senso il mercato potrebbe ridisegnare il volto all’attacco del Cavallino. Perchè se è vero che Gucci e Gaddini, una rete a testa, sono già in uscita, per ammissione dello stesso Cutolo, non è escluso che anche Ogunseye possa fare le valige e tornare a Cesena, società che ne detiene il cartellino. Il centravanti, arrivato in estate con l’etichetta del bomber che avrebbe dovuto fare la differenza e presentato sui social con un eccesso di ironia nei confronti di tifosi e stampa, è a secco ormai da tre mesi (l’ultimo gol risale addirittura al 13 ottobre) ed è finito dietro nelle gerarchie di Troise. Non è un caso che contro la Vis l’allenatore lo abbia tenuto in panchina preferendo schierare un tridente leggero. Un’esclusione che è suonata come una bocciatura definitiva. Quando è entrato è apparso abulico e senza mordente, una condizione che lo attanaglia da troppo tempo per pensare che possa essere ancora utile alla causa.

I numeri non mentono: 4 reti in 21 giornate sono una sentenza. In società una riflessione su Ogunseye si è imposta in queste ore. Essendo in prestito bisognerà parlare con il Cesena per trovare la soluzione migliore. Una punta centrale resta l’obiettivo e Ongaro del Novara rimane una delle prime scelte di Cutolo, ma considerato che Troise sta giocando sempre più spesso senza un riferimento là davanti, non è da escludere che posso essere inserito anche un giocatore con caratteristiche diverse, più brevilineo che può agire da esterno e seconda punta. In questa settimana non si lavorerà soltanto per migliorare l’attacco, ma anche alle cessioni. Del Fabro, nemmeno convocato contro la Vis Pesaro, è il primo della lista in uscita. Nel caso del difensore c’è però da fare i conti con un contratto oneroso.