L’Arezzo libera Sebastiani e saluta Castiglia. Caccia alle punte: Polidori ora torna di moda

di Andrea Lorentini

AREZZO

Cambia il mercato dell’Arezzo per l’attacco. Non più un solo centravanti di spessore da affiancare a Gucci, ma un altro numero 9 giovane oppure un elemento più duttile che sappia giocare sia da prima che da seconda punta. Un cambio di strategia che segue la decisione di non confermare Cristiano Sebastiani per la prossima stagione come invece era stato annunciato in un primo momento. Una scelta che il ds Cutolo ha spiegato così. "L’esperienza di questi mesi nel calcio professionistico è stata per Cristiano importante opportunità di crescita che adesso ha deciso di mettere a frutto giocando altrove, e sta valutando varie possibilità. Gli auguro quindi di poter continuare nel suo percorso". Alla base non solo motivazioni tecniche, ma probabilmente questioni di opportunità. Inutile negare che la presenza in rosa di Sebastiani, genero del presidente Manzo, abbia suscitato nell’ultimo periodo polemiche e malumore da parte di buona parte della tifoseria che non gradiva la presenza del classe ‘99, etichettato come "raccomandato". Prelevato dal Trastevere lo scorso inverno, per lui 5 presenze (spezzoni di gara) e un gol contro l’Ancona.

L’addio di Sebastiani libera, come detto, uno slot in avanti. Toccherà a Cutolo fare le opportune valutazioni per completare il reparto. Dato per assunto che arriverà un centravanti, almeno sulla carta, da doppia cifra, per il posto che si è liberato le opzioni sono sostanzialmente due: pescare un attaccante con caratteristiche differenti che possa giocare all’occorrenza in appoggio alla prima punta o puntare su un giovane di prospettiva da far crescere. Potrebbe tornare di moda il nome di Alessandro Polidori in uscita dalla Virtus Francavilla dove nonostante la retrocessione dei pugliesi ha messo a referto 7 gol. Il giovane non dovrebbe, invece, essere Zhupa al quale verrà fatto l’addestramento tecnico e poi girato in serie D dove ha tanti estimatori per fare ulteriore esperienza. Intanto è ufficiale anche l’addio a Luca Castiglia, uno dei principali protagonisti della promozione in C nel 2023 dove fu trascinatore con 8 reti. Un biennio nel quale il centrocampista, scuola Juventus, si è fatto apprezzare non solo per il contributo in campo, ma anche per lo stile fuori dal rettangolo verde. Una notizia che era nell’aria da giorni dopo il mancato accordo per un suo ingresso nello staff di Troise. "Abbiamo fatto a Luca una proposta di accordo biennale nel ruolo di collaboratore tecnico perché volevamo fortemente avvalerci della sua professionalità - ha spiegato Cutolo - Castiglia ha però ritenuto, pur ringraziandoci, di fare una scelta diversa che noi ovviamente rispettiamo".