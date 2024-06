L’Arezzo prova a trattenere Donati. Iscrizione ok, ma c’è il giallo Ancona

di Andrea Lorentini

AREZZO

In attesa di conoscere tra una settimana le squadre iscritte al prossimo campionato, e successivamente la suddivisione dei gironi, il ds Cutolo è al lavoro su più fronti. C’è da completare lo staff di Troise. Mancano all’appello ancora il preparatore dei portieri e il match analyst, oltre alla nomina di un collaboratore di campo per il quale tutti gli indizi portano a Luca Castiglia. Tra coloro che sono sotto contratto da valutare il futuro di Fabio Foglia che potrebbe decidere di chiudere la carriera restando nel club con altro ruolo. Sul fronte dei prestiti oltre a Mawuli e Coccia il Cavallino proverà a trattare la conferma di Renzi e magari Donati, altri due under che hanno disputato una buona stagione in maglia amaranto.

Venendo alle iscrizioni Carrarese e Ancona in bilico, ma per motivi diametralmente opposti. Pianese, Ascoli, Ternana e Carpi le new entry. Dopo che sono scaduti i termini per presentare domanda di iscrizione alla prossima Lega Pro, va delineandosi anche quello che potrebbe essere il girone dell’Arezzo nella prossima stagione. Rispetto allo scorso anno non ci saranno, sicuramente, più il Cesena, promosso in B, Fermana, Olbia e Recanatese, retrocesse in D. Per quattro che escono, altrettante che dovranno entrare. Ma potrebbero non finire qui le novità nel raggruppamento B. La Carrarese, infatti, si sta giocando la promozione nella serie cadetta e in caso di vittoria nel doppio confronto di finale playoff contro il Vicenza libererebbe un’altra casella. L’Ancona, al contrario, rischia un nuovo fallimento. I dorici sono riusciti a presentare domani entro il limite della mezzanotte di martedì, ma toccherà adesso alla Covisoc verificare la validità della documentazione prodotta e la regolarità dei pagamenti degli stipendi di marzo e aprile, condizione obbligatoria insieme alla fideiussione da 350mila euro e la quota associativa da 60mila. E su questo ci sono molti dubbi.

Se il club marchigiano saltasse, l’organico sarebbe integrato dal Milan B. Dai destini, quindi, di Carrarese e Ancona il girone degli amaranto potrebbe avere dalle quattro alle sei squadre nuove rispetto allo scorso anno. Di sicuro a rafforzare la pattuglia delle toscane ci sarà la Pianese: gli amiatini hanno conquistato la Lega Pro sul campo vincendo la serie D. Il Granducato sarà rappresentato anche da Pontedera e Lucchese. Nobili decadute saranno, invece, Ascoli e Ternana, costrette a ripartire dalla terza serie dopo aver perso la B sul campo. Con la presenza delle "fere" le umbre salgono a quota tre: ci saranno ovviamente Perugia e Gubbio. L’Ascoli andrà a far compagnia alla Vis Pesaro in rappresentanza delle Marche. Del raggruppamento B faranno ancora parte le emiliano-romagnole Rimini e Spal a cui si aggiungerà la matricola Carpi, le abruzzesi Pineto e Pescara e le liguri Entella e Sestri Levante come toccherà alla Torres tenere alta la bandiera della Sardegna. Conferma per la Juventus Next Gen.