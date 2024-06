L’Arezzo punta dritto su bomber Morra. Cutolo prova a chiudere: gli scenari

di Luca Amorosi

Inizia di fatto l’ultima settimana che ci separa dall’apertura vera e propria del calciomercato estivo. Il 1° luglio, le trattative potranno davvero partire con tutti i crismi, anche se ovviamente i direttori sportivi di tutta Italia sono già al lavoro da settimane per definire scambi, offerte, preliminari di contratto e contropartite. Non è un caso che l’ un colpo lo abbia già piazzato, vale a dire quello del difensore Nicolò Gigli dal Rimini, evidentemente voluto con convinzione dal tecnico Troise, che nella scorsa stagione lo ha impiegato con costanza al centro della difesa biancorossa. Il difensore mancino ha ripagato la fiducia segnando anche quattro reti: in termini di apporto in fase realizzativa può essere dunque il sostituto ideale di un altro centrale col vizio del gol come Giacomo Risaliti, qualora lasciasse per accasarsi al Livorno di Indiani. Per il resto, le manovre del direttore amaranto Nello Cutolo si diramano ancora su più fronti.

Da una parte c’è la necessità e il desiderio di accogliere in città un attaccante di valore, capace di portare in dote un numero di gol da doppia cifra, viatico essenziale per il salto di qualità auspicato e promesso alla piazza. Il primo nome in cima alla lista è sempre quello di Claudio Morra, anche lui ex Rimini, che proprio con Troise ha vissuto una stagione da urlo segnando 19 reti.

Come detto però anche nei giorni scorsi, il suo è un profilo ambito da tanti club anche di vertice, ha ancora due anni di contratto con la società romagnola e ha una clausola rescissoria da capogiro per la terza serie. Tutti motivi che invocano alla prudenza, all’interno di una trattativa che potrebbe protrarsi.

Bisognerà quindi capire se Cutolo avrà intenzione eventualmente di attendere gli sviluppi di mercato o se vorrà accelerare per mettere subito a disposizione dell’allenatore la punta da affiancare o alternare a Gucci.

Di certo c’è la volontà di velocizzare sugli altri fronti, come quello legato a Mawuli: filtra ottimismo sulla possibilità di rivedere il mediano ghanese in amaranto, anche se il buon esito dell’affare col Sudtirol potrebbe significare anche percorso inverso per Pattarello, richiesto dal club altoatesino e tentato dal salto in serie B.

È evidente che a centrocampo, visti i probabili addii sia di Castiglia che di Foglia, ci sia l’esigenza di intervenire, così come sulle corsie laterali della linea difensiva, dove i vari Coccia, Renzi e Donati al momento sembrano lontani.

La settimana prossima, insomma, si attendono movimenti, perché la data del raduno ormai non è così lontana: domenica 7 luglio alle ore 19 a Rigutino staff e squadra si ritroveranno per un primo incontro in attesa di iniziare la preparazione. Il tecnico Troise vuole partire presto per conoscere bene il gruppo e impartirgli subito la sua idea di calcio a livello tecnico e tattico. Dopo la presentazione, Troise è rimasto in città per visionare le strutture e prendere confidenza con l’ambiente aretino. L’impressione è che l’allenatore napoletano non veda l’ora di cominciare a lavorare con la sua nuova squadra.