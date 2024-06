L’Arezzo tenta l’affondo per Mawuli. Morra in cima alla lista dei desideri

AREZZO

Il mercato dell’Arezzo sta entrando piano piano nel vivo. A due settimane dall’inizio della preparazione estiva (il raduno è fissato per domenica 7 luglio), Il ds Cutolo sta spingendo sull’acceleratore delle trattative per consegnare a Troise un organico quanto più definito possibile e sul quale il nuovo allenatore amaranto potrà cominciare a lavorare per plasmarlo secondo la sua idea e filosofia di calcio. La scelta di anticipare l’inizio della preparazione si spiega anche con la necessità di dare al tecnico napoletano più tempo per conoscere il gruppo che avrà a disposizione. Uno delle situazioni più calde è quella che riguarda Shaka Mawuli. La prossima settimana potrebbe essere quella buona per definire la situazione con il SudTirol. C’è ottimismo perchè si possa arrivare da una fumata bianca e quindi vedere nella prossima stagione il centrocampista ghanese ancora in maglia amaranto. Non è un mistero che agli altoatesini piaccia Pattarello e nelle ultime ore era venuta fuori l’ipotesi di inserire l’esterno veneto in un possibile scambio con Mawuli. Un’operazione questa che, però, non trova ulteriori conferme. Della rosa dell’Arezzo nella prossima stagione non faranno più parte nè Luca Castiglia, nè Fabio Foglia, ma per motivi differenti. Il primo sembrava in procinto di entrare nello staff di Troise, ma poi non se ne è fatto più niente e lascerà, quindi, definitivamente l’amaranto, per il secondo, invece, è pronto un ruolo dirigenziale nel settore giovanile. Dopo l’ufficialità del difensore Gigli, in scadenza dal Rimini, nel reparto arretrato sono attese novità anche in uscita dove è sempre vivo il pressing del Livorno per Risaliti. Da quanto filtra pare che la trattativa sia in fase avanzata. Da valutare anche il futuro di Polvani sul quale c’è il forte interessamento della Pistoiese. Se dovessero partire entrambi, in difesa arriverà probabilmente un altro elemento per completare un reparto che ripartirà sicuramente, oltre che dal neo acquisto Gigli, da Chiosa, atteso ad una stagione di rilancio dopo aver vissuto in chiaro scuro quella passata complice anche un feeling tecnico mai sbocciato con Indiani. Nella batteria dei centrali difensivi può essere considerato anche Lazzarini.

Per quanto concerne il reparto offensivo, in giornata sono attesi sviluppi importanti sul futuro di Claudio Morra. Il centravanti deve dare una riposta al Rimini che ha proposto il prolungamento di contratto togliendo la clausola rescissoria da 100mila euro, cifra nettamente inferiore al possibile valore del calaciatore, circa 500 mila euro per Transfermakt). Per accaparrarsi il centravanti - 19 gol nell’ultimo campionato - servirebbe, comunque, un esborso significativo e in viale Gramsci la linea è quella di evitare salti nel buio da un punto di vista economico.