L’Arezzo va all’attacco per Parigi e Polidori. Sirene per Polvani, il pressing su Calvano

di Andrea Lorentini

Il mercato dell’ sta entrando del vivo. A dieci giorni dall’inizio del ritiro le trattative cominciano a lievitare. Se alla voce entrate, la conferma di Mawuli e l’arrivo di Gigli hanno puntellato in maniera importante centrocampo e difesa, in quella relativa alla uscite stiamo assistendo sempre più da un rivoluzione nella cosiddetta schiera dei senatori. Con gli addii già certi alla prima squadra di Risaliti, Castiglia, Foglia (pronto ad assumere un ruolo dietro alla scrivania) e quello probabile di Polvani (su di lui forte interesse della Pistoiese), dello zoccolo duro dei "vecchi" dello spogliatoio, protagonisti dell’ultimo biennio, restano soltanto capitan Settembrini e Gucci. Il compito che spetterà a Troise non sarà soltanto quello di trasferire i suoi concetti di calcio al gruppo, ma anche quello di ricostruire nuovi equilibri all’interno di uno spogliatoio che, alla fine della campagna acquisti-cessioni, potrebbe cambiare più di quello che sembrava all’inizio del mercato.

In questo senso sono destinati ad assumere un ruolo ancora più centrale i vari Chiosa, Guccione e lo stesso Mawuli, pronti ad iniziare la loro seconda stagione in amaranto. Appare evidente come il ds Cutolo voglia dare una propria impronta staccando con il passato e con quei giocatori più legati, o comunque, più funzionali alla gestione tecnica precedente. Il nuovo corso dell’area sportiva, inevitabilmente, sta portando ad un rinnovamento di concerto con il nuovo allenatore. Tornando alle strategie, in difesa pare scontato l’arrivo almeno di un altro centrale difensivo. Di sicuro in ritiro verrà aggregato il 2004 Maloku reduce da un’ottima stagione in D all’Aglianese. A proposito di giovani, nel mese di preparazione a Rigutino verrà valutato anche il giovane centrocampista Simone Fiore (2004) che ha ben figurato alla Romana Fc. La mediana con il rientro di Mawuli, è il reparto ad oggi più completo nella costruzione anche un altro profilo di spessore si proverà ad inserirlo. Calvano del Taranto piace, ma è difficile al momento. In attacco l’opzione Parigi resta valida così come quella che può portare a Polidori. In attesa di affondare il colpo per la punta da doppia cifra. Spagnoli e Morra, suggestioni di questo mese di giugno, sembrano destinati a rimanere sogni proibiti. Continuerà a fare esperienza in serie il 2005 Zhupa. L’esterno offensivo, che si è fatto apprezzare a Figline, potrebbe restare in Valdarno perchè è seguito dal Montevarchi.