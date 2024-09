L’Asta pareggia nella gara con la Sinalunghese. I ragazzi di mister Bartoli restano imbattuti

ASTA TAVERNE

SINALUNGHESE

ASTA TAVERNE (4-2-3-1): Cefariello; Batoni, Manganelli, De Vitis, Bardotti; Cannoni (24’ st Jrad), Ceccatelli; Discepolo, Di Leo (34’ st Falugiani), Cianciolo; Camara (13’ st Bandini). All. Bartoli.

SINALUNGHESE (4-3-1-2): Marini; Meoni (26’ st Canapini), Corsetti, Ferrante, Bardelli; Salvestroni, Viligiardi (12’ st Landi), Lorenzetti; Tacchini; Redi, Fiaschi (44’ st Dei). All Biagianti.

Arbitro: Rinaldini di Empoli (Belli e Valeri).

Reti: 27’ pt Viligiardi (S); 47’ pt Cianciolo (A).

Note: ammoniti Manganelli e Tacchini.

SIENA – Si risolve nel primo tempo il testacoda tra Asta Taverne e Sinalunghese che escono con un punto a testa dalla quarta giornata di campionato, al Bertoni dell’Acquacalda. Da una parte ci sono gli arancioblù, intenzionati a tenersi stretto il primo posto in classifica, dall’altra i rossoblù, vogliosi di risalire dai bassifondi della graduatoria: i ragazzi di Bartoli iniziano la partita con il possesso palla ma gli ospiti sono bravi a chiudersi e a ripartire, infatti, è proprio la Sinalunghese a mettere a referto le prime occasioni da gol. La partita la stappa Viligiardi con un bel tiro di destro a fil di palo da fuori area su cui Cefariello non può intervenire. Sotto di una rete, gli arancioblù intensificano l’attacco e coronano lo sforzo nel recupero della prima frazione con lo scambio tra Batoni e Di Leo che crossa: in area di rigore Cianciolo salta più in alto di tutti e la palla colpisce la parte bassa della traversa per poi finire dietro alla riga di porta. Nella ripresa entrambe le squadre attaccano con meno lucidità e la fatica si fa sentire. L’Asta calcia sotto porta con Di Leo e Discepolo ma entrambi non trovano il guizzo giusto. L’ultimo sussulto è nel recupero con un tiro di Bandini dall’area di rigore che però si spegne sopra la traversa. Il risultato è 1-1.