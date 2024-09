L’Asta Taverne ferma lo Scandicci. Pari prezioso per i ragazzi di Bartoli

ASTA

0

SCANDICCI

0

ASTA (4-2-3-1): Cefariello; Batoni (33’ st Seri), Manganelli, De Vitis, Bardotti; Cannoni, Ceccatelli (20’ st Capicchioni); Discepolo, Di Leo (40’ st Falugiani), Cianciolo; Camara (27’ pt Bandini).

Panchina: Petrucci, Parricchi, Curcio, Calà Campana, Cappelli. Allenatore Bartoli.

SCANDICCI (4-4-2): Fedele; Frascadore, Sabatini, La Rosa, Dodaro; Corsi (20’ st T. Del Pela), Sinisgallo, Gasparini (43’ st Alfani), Esposito (20’ st Grillo); Meucci (28’ st Poli), N. Del Pela.

Panchina: Di Cicco, Paoli, Menini, Grottelli, Saccardi. Allenatore Ventrice.

Arbitro Giannini di Pontedera (Scanu e Paoli).

Note – Ammoniti: Camara, Manganelli, De Vitis, Esposito, Petrucci (dalla panchina), Sabatini; Frascadore, Capicchioni, N. Del Pela.

TAVERNE D’ARBIA – Un punto prezioso quello conquistato dall’Asta contro lo Scandicci nel match valido per la seconda giornata del campionato di Eccellenza.

Entrambe le squadre fin dai primi minuti prestano particolare attenzione alla fase difensiva, tanto che nel primo tempo né l’una, né l’altra mettono a referto tiri nello specchio della porta avversaria. Poco prima della mezz’ora, però, arriva la brutta notizia di giornata per gli arancioblù: Camara è costretto a uscire per un infortunio da valutare.

Nella ripresa lo Scandicci prova ad alzare i giri ma Cefariello mette una pezza sulle poche occasioni create dagli ospiti, degna di nota la parata in uscita su Del Pela a tempo scaduto.

In attacco, l’Asta fatica molto ad arrivare nella zona di Fedele, complice la partita senza sbavature dei centrali della squadra fiorentina. La prima partita di Eccellenza al campo sportivo Arnaldo Satini termina quindi in parità, a reti inviolate ma in fin dei conti per l’Asta Taverne va bene così, in attesa di avversari meno competitivi.