Lastrigiana aspetta l’Ovest. Rufina-Rondine, che show

Nei gironi A e B si giocano le gare della 4ª e 6ª giornata di ritorno. Nel gruppo B si tratta della terza partita in otto giorni che metterà a dura prove la squadre. Le gare sono in programma alle 14,30.

Girone A

Lanciotto Campi-Cuoiopelli (all’andata 0-3: Benericetti 2, Lucaccini) arbitro Borriello di Pontedera. Per un Lanciotto in cerca di rilancio i tre punti saranno fondamentali. Non saranno della gara Brunelli e Cecchi, con Cassiolato pronto alla chiamata. Rientrano Bonciani e Mazzanti.

Girone B

Lastrigiana-Firenze Ovest (all’andata 0-0) arbitro Vaggelli di Prato. Lastrigiana rimaneggiata per le assenze di Borselli, Chiavacci, Crini, Bardazzi e Maliquai; rientra Nencini (nella foto). Invece nell’Ovest non giocherà il portiere Daddi: ballottaggio fra Fiaschi e Ciappelli.

V.Mazzola-Pontassieve (3-1: Cavallini, Baroni, Pareggi, Nassi) arbitro Iglio di Pistoia. Ancora qualche problema per il tecnico Marchioni che deve rinunciare a Gabbrielli, Pareggi, Burberi per infortunio; Salvadori in forse.

Fortis Juventus-Sinalunghese (0-1: Bucaletti) arbitro Norci di Arezzo. Al "Romanelli" si profila una sfida di spessore con la Fortis che vuole fare il bis nonostante le assenze di Costa e Serotti, con Muho in dubbio. Ospiti privi di Celestini, in forse Bucaletti.

Castiglionese-Scandicci (1-0: Menchetti) arbitro Ogliormino di Pontedera. Per tornare a vincere allo Scandicci serve il risveglio dei suoi bomber, Grillo e Del Pela. Rientrano La Rosa, Vezzi e Menini, assente Giacomoantonio.

Audax Rufina-Rondinella (1-0: Sequi) arbitro Serbishti di Arezzo. E’ uno spareggio importante per la Rufina priva di Fumelli e con Falcini in dubbio. Nella Rondine assenti Giorgelli infortunato e Caparrini squalificato.

Riposa il Signa.

G. Puleri