L’Atlante a caccia della vittoria contro il Russi per riscattare le due sconfitte consecutive

Altra sfida alla "Bombonera" di Grosseto per l’Atlante Grosseto. Oggi alle 15.30 i biancorossi scendono nuovamente in campo per la quarta giornata del torneo di A2 di calcio a 5. Maremmani chiamati a rialzarsi dopo le due sconfitte di fila. Anche se la società predica niente panico, visto come fa parte del percorso inciampare. Le due squadre hanno entrambe 3 punti in classifica, seppur il Russi abbia giocato una partita in meno, ottenendo quindi una vittoria ed un pareggio. Atlante che in tre partite ha segnato 7 reti e ne ha subite 8, contro il Russi che ne ha segnato 10 e subite 9, ma con una gara in meno. La sfida è molto incerta quindi e Giulio Gianneschi (nella foto) e soci proveranno a tornare alla vittoria dopo il ko per 2-1 sul campo del Buldog Lucrezia e quello col Prato. Due ko di misura, dove ai grossetani è mancata solamente un po’ di precisione sotto porta. Oggi servirà ritrovare lucidità e cinismo quindi.