L’attesa per il big match: "Gara senza pronostico"

"Grosseto-Livorno? E’ sicuramente una partita da tripla fra due squadre importanti, ben attrezzate e forti". Questo il parere di Egidio Bicchierai, direttore sportivo dei labronici ed ex diesse biancorosso, sul big-match che domenica, inizio alle 14.30, è in programma allo stadio "Zecchini", per il quale è stata indetta la "Giornata Biancorossa".

"Come ex torno sempre volentieri a Grosseto – prosegue Bicchierai – dove mi sono trovato bene. Per quanto riguarda il campionato la strada è ancora lunga e tutto può succedere fino alla fine: ogni gara rappresenta un’inisida e noi ne abbiamo avuto una controprova proprio domenica scorsa".

In città cresce l’attesa tra gli sportivi (sintomatica la presenza sui social dei numerosi appelli, come quello lanciato dal biancorosso Andrea Caponi, che invitano tifosi e sportivi ad essere presenti sugli spalti dello Zecchini) per una sfida dal sapore antico. I biglietti per i tifosi biancorossi possono essere acquistati in anticipo sulla piattaforma Ciaotickets e dai rivenditori autorizzati: Il Semaforo (via GiuParini ), Tabaccheria Stolzi (via Roma); Tabaccheria 59 (via Emilia), Edicola La Vasca (piazza Rosselli). I biglietti potranno essere acquistati anche al Centro Sportivo di Roselle e anche alla biglietteria di piazzale Donatello che sarà eccezionalmente aperta con i seguenti orari: domani dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e domenica dalle 10.

