L’Aurora fermata in casa. Pareggia il Casette Verdini

Aurora Treia 1

Casette Verdini 1

AURORA: Tiberi, Romagnoli A, Bartolini, Giuli (55’ Garcia M), Ballanti, Marini, Cacciamani (68’ Regueyra), Garcia F (63’ Romagnoli F), Wali (75’ Allegretti), Borrelli (91’ Candidi), Arias. A disp.: Testa, Filacaro, Bontempo, Bonifazi. All.: Nocera.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Telloni (63’ Moschetta), Ciurlanti, Tidiane, Menchi, Forte, Gentilucci (90’ Midei), Corrado (85’ Moglianesi), Latini, Giaccaglia (71’ Del Brutto), Romanski. A disp.: Mallozzi, Cingolani, Ogievba, Poloni. All.: Lattanzi.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Reti: 11’ Cacciamani, 58’ Latini.

Allo stadio Leonardo Capponi si è assistito a una gara bella e ricca di occasioni. All’11 l’Aurora Treia sblocca il risultato del match contro il Casette Verdini: Borrelli crossa dalla bandierina per Cacciamani che di testa supera Carnevali. Gli amaranto reagiscono e si fanno pericolosi con Menchi che però non trova la porta. Al 20’ l’arbitro concede il rigore per l’atterramento di Corrado: il portiere Tiberi neutralizza il tiro di Giaccaglia. Un paio di minuti Casette pericoloso con Gentilucci che colpisce la traversa. Nella ripresa l’Aurora parte bene: Garcia passa a Giuli che manda alto il pallone da pochi passi. Al 48’ il pareggio del Casette Verdini: Giaccaglia batte velocemente una punizione dalla trequarti servendo Latini che supera Tiberi compiendo un gran gesto tecnico. Al 51’ l’Aurora ha una doppia chance per riportarsi avanti: Giuli prova a calciare ma viene contrastato da Telloni, il pallone finisce tra i piedi di Borrelli che manca di poco il bersaglio. Al 58’ ci provano anche Arias, al 75’ Regueyra e con Martin Garcia, ma il risultato non si sblocca più.