L’Aurora si porta avanti. Il Casette la riprende

CASETTE VERDINI: Carnevali, Telloni, Donnari, Moschetta, Ferrari, Tidiane, Pagliari, Giaccaglia (17’ s.t. Midei), Latini, Gentilucci (22’ s.t. Lami), Romanski (42’ s.t. Ogievba). All.: Lattanzi.

AURORA TREIA: Frascarelli, Bontempo (43’s.t. Raffaeli), Bartolini, Rozzi, Mercurio, Marini, Candidi (1’ s.t. Allegretti), Romagnoli (20’ s.t. Petrini), Germinale, Borrelli (47’ s.t. Di Francesco), Romanzetti (14’ s.t. Giuli). All. Cornacchini.

Arbitro: Denti di Pesaro.

Reti: 30’ Giaccaglia, 30’ st rig. Germinale 40’ st Giuli, 45’ s.t. Lami.

La partita non disattende le attese della vigilia e regala emozioni fino alla fine. C’è una bella cornice di pubblico e ciò fa capire quanto sia importante il match con le squadre che mettono sul piatto della bilancia tanta determinazione. È il 30’ quando la gara si sblocca: Romanski è abile a servire dal fondo Giaccaglia smarcato sul secondo palo che, da due passi, colpisce bene il pallone di testa e porta i suoi sull’1-0. Su questo risultato le squadre vanno al riposo.

Nella ripresa c’è un maggior possesso palla degli ospiti con i locali pronti a lasciare il segno in contropiede. Alla mezz’ora Germinale prima guadagna e poi trasforma il rigore riportando in parità la partita. Le squadre non si accontentano e l’Aurora opera il soprasso: il tiro potente di Allegretti dal limite viene respinto da Carnevali, ma il portiere non può fare nulla su Giuli che da due passi prende il pallone e porta l’Aurora avanti 2-1. Il Casette Verdini non si dà per battuto e in zona Cesarini centra il pareggio quando Telloni pesca in area Lami che con una bella sforbiciata manda il pallone sul primo palo per il 2-2 finale.