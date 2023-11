L’avversaria. Biancorossi più forti, pericolosi e quadrati

Sarà anche un derby di coppa quello di questa sera però la rivalità è così forte che nessuno vuole perdere. Il Rimini poi avrà di sicuro voglia di far dimenticare ai suoi tifosi la goleada subita poco meno di due mesi fa quando la formazione allora allenata da Raimondi fini per incassare cinque gol. Meno di due mesi fa che adesso sembrano un periodo tanto più lungo, perché pochi giorni dopo Raimondi fu esonerato e la società biancorossa affidò la guida della squadra ad Emanuele Troise e oggi possiamo davvero dire che con quella mossa la svolta c’è stata eccome. L’impatto immediato era stato addirittura traumatico visto che alla sua prima presenza sulla panchina del Rimini per Troise ci sono state solo amarezze come quelle che ti riserva una sconfitta per 4 a contro il Pontedera.

Da lì in poi i biancorossi hanno decisamente cambiato marcia e sono arrivate quattro vittorie e due pareggi, un passo da altissima classifica. Certo alla fine si parla di coppa ed entrambe sono impegnate nella ricorsa ai propri obiettivi: il Rimini a questo punto può pensare ai playoff, per cui questa sera ci si devono aspettare le rotazioni che in Coppa sono un vero classico. I biancorossi da qualche settimana hanno ritrovato Andrea Delcarro, il centrocampista rientrato dopo un lungo infortunio, e riaverlo nella brillante condizione sfoderata nella scorsa stagione sarebbe il primo vero acquisto invernale. Sarà una partita speciale quella di stasera anche per Tomas Lepri. Il difensore centrale nato a Verucchio ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Cesena fino ad arrivare alla Primavera della quale è stato anche capitano, spesso si è allenato con la prima squadra, ma il Cesena in estate non lo ha confermato. Di sicuro Lepri avrà voglia di dimostrare che la scelta dei bianconeri non è stata quella giusta. Stimolante sarà il confronto fra i bomber: da una parte Cristian Shpendi arrivato a quota otto reti e Simone Corazza a sei da una parte, e Claudio Morra (foto) dall’altra, il centravanti del Rimini è arrivato a sette reti segnate in campionato.

Roberto Daltri