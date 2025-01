L’avversario di domani. Gori e Nottoli sì. Lopez Petruzzi out causa squalifica

Senza timori reverenziali ma anzi con la voglia di provare a fare il blitz su un campo dove molti hanno festeggiato quest’anno. Con questo spirito Il Ghiviborgo arriva domani al Franchi deluso da un ko di misura contro il Montevarchi ma anche forte di un campionato disputato a grandi livelli. La formazione di Bellazzini ha infatti 34 punti in classifica con 37 reti segnate e 36 subite. I due principali terminalo offensivi, il capitano Nottoli e il bomber classe 2004 Gori (25 gol in due) contro i rossoblu del Valdarno erano in tribuna per i rispettivi acciacchi ma su di loro in vista di domani filtrano buone sensazioni. Potrebbero essere infatti entrambi a disposizione poi deciderà il giovane tecnico, alla prima stagione da capo allenatore, se schierarli o meno dal primo minuto. Chi non ci sarà sicuramente è il centrale classe 1998 Lopez Petruzzi, visto anche alla Pianese qualche stagione fa, ed espulso nel finale di gara contro il Montevarchi.