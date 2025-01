L’avversario di domani. Il tecnico Rigucci ha subito risollevato la squadra aretina

Senza più mister Nico Lelli (che in bianconero fu vice di Pagliuca nel 22/23) dallo scorso 17 dicembre l’Aquila Montevarchi ha decisivo di ripartire da Athos Rigucci, visto anche al Badesse qualche stagione fa (pareggiando per 2-2 al Franchi contro l’allora squadra di Gilardino) e già in rossoblu in una cavalcata importante dalla Promozione alla D. Rigucci lo scorso anno, da subentrato, colse una bellissima salvezza in rimonta con i rivali della Sangiovannese che però aveva lasciato a fine campionato per impegni di lavoro.

Dal momento del suo ritorno a Montevarchi Rigucci ha vinto due partite due: la prima contro l’Ostiamare nell’ultimo match del 2024 e poi quella in rimonta di domenica scorsa contro la Flaminia. Entrambe, come quella di domani, ironia del calendario si sono giocate allo stadio Brilli Peri.

Nelle fila rossoblù ci sono un paio ex calciatori bianconeri. Si tratta del difensore centrale romano Damiano Franco che nel 2022/23 collezionò 13 apparizioni in serie C e del portiere Emanuele Conti, cresciuto nell’Ac Siena (fu il terzo portiere dietro a Lamanna e Farelli nel 13/14 in B) e poi visto anche a Badesse in D.