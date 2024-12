L’avversario di domani. Ostiamare in crisi. La vittoria manca dal 10 novembre

E’ una sfida tra due grandi deluse del girone E di serie D quella che andrà in scena domani pomeriggio ad Ostia tra i padroni di casa di mister Minincleri e la Robur. Se il Siena sta vivendo una stagione complicata e ben lontana dai proclami di inizio campionato anche i capitolini non se la passano oggettivamente benissimo. La querelle sulle condizioni dello stadio ‘Anco Marzio’ ha tolto energie ed attenzioni ad un club che in estate aveva costruito una rosa di qualità indubbia per la categoria con calciatori dal curriculum notevole (il centrale Checchi, visto a lungo in C, l’ivoriano Kouko, reduce dalla Promozione con la Pianese ma anche Rasi e Senesi solo per citarne qualcuno) optando per l’ex bianconero Minincleri in panchina dopo che lo scorso anno l’ormai ex centrocampista pugliese aveva appeso gli scarpini al chiodo proprio ad Ostia. La vittoria per i biancoviola manca da un mese, precisamente il 10 novembre quando a Roma fu sconfitta la Fezzanese. Poi il pari di Trestina, il ko casalingo contro la Flaminia nel derby laziale del girone E, quello sempre di misura a Grosseto ed infine l’1-1 subito al 93’ a San Donato.