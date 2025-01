L’avversario di turno. Fiorentini in palla. Carica Borgarello : "Ripartiamo bene»

Il San Donato vuole proseguire nelle sua striscia di risultati utili e confermare le ottime indicazione fornite a Civita Castellana nell’ultimo match del 2024. A parlare alla vigilia del match è stato il centrocampista Milton Vitali Borgarello. "Saranno 90 minuti molto difficili, come ogni scontro. Saranno particolarmente complicati perchè il Siena sta attraversando un momento delicato fra le mura amiche e di fronte ai loro tifosi venderanno cara la pelle. Noi dobbiamo continuare nella nostra striscia positiva. Dopo le festività abbiamo lavorato tanto e con attenzione, c’è il desiderio di riprendere il cammino in modo migliore rispetto all’inizio del girone d’andata". Due reti per Borgarello in questa stagione, fra coppa e campionato. "Nella scorsa stagione non avevo mai segnato. Quello che conta è centrare l’obiettivo di squadra come San Donato Tavarnelle". Il girone di ritorno comincia ufficialmente con la prima del 2025. "Siamo partiti con il freno a mano, poi siamo andati in crescendo. Non sono particolarmente soddisfatto, vorrei poter fare meglio a livello di collettivo e di singoli". Bonuccelli dovrebbe confermare gran parte della squadra che ha battuto la Flaminia. Potrebbe tornare il centravanti Doratiotto al centro dell’attacco.