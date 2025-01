L’avversario di turno. Flaminia in crisi. Nessuna vittoria sul campo amico

Penultimo posto della classe e nessun successo in casa in stagione. Con questo ruolino di marcia decisamente non invidiabile la Flaminia di Civita Castellana attende domani la Robur desiderosa di ripartire. Il pari a reti bianche (prima volta con la porta inviolata dopo dieci giornate) di Figline Valdarno dell’ultimo turno ha dato morale ad un ambiente scosso dalle enormi quanto inaspettate difficoltà riscontrate in stagione, nonostante sulla carta la rosa sia di qualità specie dalla mediana in su. Rispetto all’andata non ci sono più l’ex bianconero Paramatti (passato al Matera) e l’ex Pianese De Fazio, protagonista della promozione degli amiatini lo scorso anno. Sono arrivati giocatori importanti però nelle ultime settimane per tentare di risalire la china come il mediano Fracassini dal Riccione, il centrale Lisari e soprattutto la punta Tascini che in D è sempre stata una garanzia e che si vuole riscattare dopo aver avuto poco spazio a Pistoia. Per tornare ad un successo che manca dal 24 novembre contro l’Ostiamare il tecnico Abate dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 visto a Figline col moldavo Sirbu, spesso decisivo contro il Siena ed out all’andata per squalifica, e Tascini in attacco.