L’avversario di turno. Il Flaminia ci prova con il modulo 4-3-3. Occhio a Tascini

Per tornare al successo che manca da due mesi e soprattutto festeggiare per la prima volta tra le mura amiche in questa stagione Flaminia di Civita Castellana dovrebbe affidarsi al 4-3-3 visto domenica scorsa contro il Figline (anche se a volta è stato usato il 3-5-2). Rispetto all’andata non ci sono più l’ex bianconero Paramatti (passato al Matera) e l’ex Pianese De Fazio, protagonista della promozione degli amiatini lo scorso anno. In porta dunque Nespola con Francassini che dovrebbe adattarsi ancora a fare il terzino destro nella difesa a quattro composta poi da Massaccesi, Lisari e Falli. In attacco l’esperto jolly Casoli dovrebbe agire con Tascini (19 presenze e 15 reti nella Pianese nel 21/22) e il moldavo Sirbu. Lo stesso Sirbu segnò il momentaneo vantaggio nell’ultimo precedente giocato in provincia di Viterbo, il 15 novembre 2020. Guidone, Forte e Ruggieri ribaltarono il match.